Nuove nomine alla Direzione di Alpine (Di martedì 11 maggio 2021) A partire dal 1° aprile 2021, Ce'dric Journel entra a far parte della Business Unit Alpine come Vicepresidente Vendite e Marketing della Marca, riportando a Laurent Rossi, Direttore Generale di Alpine. Leggi su motori.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) A partire dal 1° aprile 2021, Ce'dric Journel entra a far parte della Business Unitcome Vicepresidente Vendite e Marketing della Marca, riportando a Laurent Rossi, Direttore Generale di

Advertising

ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - RobRe62 : RT @EconomyUp: @orlandotm, prima a Revolut, è ora Country Manager di @Bitpanda_IT. Scopri qui tutte le nuove nomine e carriere per #Innovaz… - startzai : RT @EconomyUp: @orlandotm, prima a Revolut, è ora Country Manager di @Bitpanda_IT. Scopri qui tutte le nuove nomine e carriere per #Innovaz… - EconomyUp : @orlandotm, prima a Revolut, è ora Country Manager di @Bitpanda_IT. Scopri qui tutte le nuove nomine e carriere per… - SteI : RT @Tag43_ita: Da Meta fedelissimo di Bettini e Leva bersaniano finiti ai vertici di #Trenitalia fino a Zampa e D’Attorre in forza @Ministe… -