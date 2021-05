Migranti | continuano gli sbarchi | Lamorgese chiede sostegno all’Europa

(Di martedì 11 maggio 2021) Glia Lampedusada giorni, sia piccole barche con una decina di, sia enormi pescherecci fatiscenti con centinaia di persone. Nella notte tra domenica e lunedì, esauriti i posti all’interno della struttura di accoglienza, circa 700 persone hanno passato la notte all’aperto. Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, riporta all’ansa: “Siamo preoccupati che sempre più persone intraprendano questo viaggio pericoloso e la perdita di vite umane è intollerabile. Finora almeno 500 persone sono annegate nel Mediterraneo centrale quest’anno rispetto ai circa 150 morti registrati nello stesso periodo”. Il colloquio telefonico trae Johansson per discutere della gestioneIntanto si è tenuto un colloquio telefonico tra la ...

Advertising

repubblica : Lampedusa, continuano gli sbarchi: centinaia di migranti sul molo - Mariann59454821 : RT @Teresat73540673: - noto_concetta80 : RT @carmelolamagra: Continuare a chiamare emergenza un fenomeno che si ripete allo stesso modo per decenni serve solo a deresponsabilizzare… - patriziagatto3 : RT @Teresat73540673: - Teresat73540673 : -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti continuano

LA NAZIONE

Così, circa 180mila personead aspettare una chiamata. 'Abbiamo calcolato che a Roma ci ... Per questo motivo diverse associazioni che si occupano disi sono rivolte al governo e al ...... come il presidente Musumeci ha più volte ribadito al governo centrale, perché la Sicilia non può essere lasciata sola a gestire le migliaia diche da qualche giornoa sbarcare ...Continuano i rintracci di migranti a Trieste e zone limitrofe provenienti dalla Rotta Balanica, Sin dall’alba notizie di rintracci non solo a Trieste (zona via Flavia) ma anche nel comune di Duino Aur ...Il forte vento e il mare agitato frenano nuovi sbarchi a Lampedusa, ma rallentano anche i trasferimenti. Nella notte non si sono registrati altri approdi: restano 1.500 gli ospiti dell'hotspot dell'is ...