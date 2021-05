Meteo Roma del 11-05-2021 ore 19:15 (Di martedì 11 maggio 2021) Meteo en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata Tutto instabile al mattino molte piogge sulle regioni del nord-ovest con possibili nubifragi tra Liguria Piemonte Lombardia variabilità asciutta sul Triveneto al pomeriggio acquazzoni anche sui via Romagna Trentino con piogge diffuse in se ancora maltempo con piogge e temporali diffusi al centro graduale peggioramento in arrivo al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana variabilità assoluta altrove al pomeriggio piogge in estensione su tutte le regioni con fenomeni più intensi sulla Toscana in serata possibili nubifragi sui settori tirrenici o nuvolosità compatta ovunque al sud tempo in prevalenza stabile al meridione al mattino Ampi spazi di sereno Certo in Sardegna Dove saranno possibili piogge diffuse al pomeriggio ancora soleggiato su regioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata Tutto instabile al mattino molte piogge sulle regioni del nord-ovest con possibili nubifragi tra Liguria Piemonte Lombardia variabilità asciutta sul Triveneto al pomeriggio acquazzoni anche sui viagna Trentino con piogge diffuse in se ancora maltempo con piogge e temporali diffusi al centro graduale peggioramento in arrivo al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana variabilità assoluta altrove al pomeriggio piogge in estensione su tutte le regioni con fenomeni più intensi sulla Toscana in serata possibili nubifragi sui settori tirrenici o nuvolosità compatta ovunque al sud tempo in prevalenza stabile al meridione al mattino Ampi spazi di sereno Certo in Sardegna Dove saranno possibili piogge diffuse al pomeriggio ancora soleggiato su regioni ...

