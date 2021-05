Isola dei Famosi, Valentina Persia sbotta: "Isolde Kostner non ha le p***e, è invidiosa” (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo essere stata spedita in Nomination da Isolde Kostner, Valentina Persia si sfoga con Angela Melillo. Leggi su comingsoon (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo essere stata spedita in Nomination dasi sfoga con Angela Melillo.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - sehmagazine : ???? @IOSONOUNCANE sabato 10 luglio torna in #Sardegna col suo 'IRA tour 2021' al Parco dei Suoni di #RiolaSardo. Per… - evbdwantstobeus : throwback a quando pensavo che carlotta dell'isola venisse chiamata così perché aveva partecipato all'isola dei famosi -