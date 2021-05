Internazionali BNL d’Italia 2021: Cocciaretto lotta, ma cede a Garcia in due set (Di martedì 11 maggio 2021) Caroline Garcia ha estromesso Elisabetta Cocciaretto dagli Internazionali BNL d’Italia 2021, superando il primo turno mediante il punteggio di 7-6(6), 6-2. La tennista francese, più quotata alla vigilia, ha sofferto le iniziative dell’avversaria italiana durante il primo parziale, concedendo più volte il turno di battuta e ben due set point, punendo però l’azzurra in occasione dell’unica chance in suo favore; il tie-break del primo set ha privato Cocciaretto di energie preziose, fisiche e soprattutto mentali, trascinandola sino a una gravosa resa nel secondo parziale. Garcia ha detenuto tra le proprie mani il pallino del gioco, proponendo tennis da fondocampo e mostrandosi maggiormente diligente sia alla battuta che in risposta; 4-0 in men che non si ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Carolineha estromesso ElisabettadagliBNL, superando il primo turno mediante il punteggio di 7-6(6), 6-2. La tennista francese, più quotata alla vigilia, ha sofferto le iniziative dell’avversaria italiana durante il primo parziale, conndo più volte il turno di battuta e ben due set point, punendo però l’azzurra in occasione dell’unica chance in suo favore; il tie-break del primo set ha privatodi energie preziose, fisiche e soprattutto mentali, trascinandola sino a una gravosa resa nel secondo parziale.ha detenuto tra le proprie mani il pallino del gioco, proponendo tennis da fondocampo e mostrandosi maggiormente diligente sia alla battuta che in risposta; 4-0 in men che non si ...

