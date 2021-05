Inter, la nuova maglia “pitonata” fa infuriare i tifosi: “Fa cag*re” (Di martedì 11 maggio 2021) C’è grande attesa in casa Inter per la maglia della stagione 2021-2022, fresca del nuovo scudetto. Tuttavia al momento ci sono tante indiscrezioni ma poche certezze. Secondo i rumors, la maglia verrà lanciata il 21 luglio e il classici colori nerazzurri diventeranno piuttosto due sfumature diverse di blu, una più scura e l’altra più chiara. Ma soprattutto le righe saranno sottolineate da una trama pitonata, un rimando al Biscione simbolo della squadra milanese. I tifosi Interisti non sembrano aver affatto gradito il cambio di passo, non solo dell’inno (in lizza ci sono Giuseppe Povia e Max Pezzali con Claudio Cecchetto) ma anche di una maglia che molti definiscono “imbarazzante” se non “indegna”. Ancora una volta è Twitter a regalarci dei commenti memorabili: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) C’è grande attesa in casaper ladella stagione 2021-2022, fresca del nuovo scudetto. Tuttavia al momento ci sono tante indiscrezioni ma poche certezze. Secondo i rumors, laverrà lanciata il 21 luglio e il classici colori nerazzurri diventeranno piuttosto due sfumature diverse di blu, una più scura e l’altra più chiara. Ma soprattutto le righe saranno sottolineate da una trama, un rimando al Biscione simbolo della squadra milanese. Iisti non sembrano aver affatto gradito il cambio di passo, non solo dell’inno (in lizza ci sono Giuseppe Povia e Max Pezzali con Claudio Cecchetto) ma anche di unache molti definiscono “imbarazzante” se non “indegna”. Ancora una volta è Twitter a regalarci dei commenti memorabili: ...

Advertising

Corriere : Inter, la nuova maglia: è polemica tra i tifosi «Inguardabile» - Corriere : Inter, la nuova maglia: è polemica tra i tifosi «Inguardabile» - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - FQMagazineit : Inter, la nuova maglia “pitonata” fa infuriare i tifosi: “Fa cag*re” - zazoomblog : Inter nuova freccia in arrivo per la fascia: sacrificato il portiere - #Inter #nuova #freccia #arrivo -