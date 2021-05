Gli accordi di Oslo tra Israele e Palestina (Di martedì 11 maggio 2021) Con gli accordi di Oslo del 1993, israeliani e palestinesi tentarono un dialogo di pacificazione tra le due parti. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin (che vinsero il premio Nobel per la Pace) e Shimon Peres si impegnarono nel riconoscere l'esistenza reciproca e un governo autonomo palestinese InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 maggio 2021) Con glididel 1993, israeliani e palestinesi tentarono un dialogo di pacificazione tra le due parti. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin (che vinsero il premio Nobel per la Pace) e Shimon Peres si impegnarono nel riconoscere l'esistenza reciproca e un governo autonomo palestinese InsideOver.

Advertising

SeaWatchItaly : La versatile motovedetta Ubari 660, regalata dall'Italia alla Libia, viene usata sia per catturare e deportare le p… - DomaniGiornale : «Gli sbarchi di queste ore dimostrano la totale inutilità degli accordi con la Libia». Così @bartolopietro1, medic… - GiulianaDaniel2 : RT @Fata_Turch: L'#Occidente ha deciso, poi se ne è lavata le mani. #Israele viola da decenni le risoluzioni #ONU, ha l'#atomica e con #Net… - alex_antony17 : RT @paradoxMKD: 'Aldo Moro sapeva di essere in pericolo, ma il suo desiderio di superare gli accordi di Yalta per recuperare una sovranità… - bioccolo : RT @Davide_Magno: @bioccolo Lo dicevo qualche giorno fa: a breve diventerà un bonus per quadri e dirigenti che si spenderanno l’estate alla… -