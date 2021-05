Daydreamer | trama 11 maggio 2021 | un altro doloroso addio per Can

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 11 maggio 2021) Puntata11con un colpo di scena per Can che oltre a perdere la memoria dovrà combattere con un. Che cosa sta per accadere? Il Divit lascia la Turchia La puntataoggi 11è un colpo di scena dopo l'. Non solo gelosie da parte di Sanem per il nuovo arrivo all'agenzia ma anche un colpo basso di Emre nei confronti del caro Cey Cey. Ma lasciamo da parte un attimo quelli che sono i sentimenti per Can, che oramai non si ricorda più di lei e del loro amore rivolgendo l'attenzione alla figlia del cliente dell'agenzia. Dall'altra parte abbiamo Leyla che è diventata responsabile commerciale mentre il marito cerca di far andare via Cey Cey dalla casa degli Aydin, per avere ...