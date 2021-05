Caso Denise Pipitone | la 19enne segnalata a Scalea dalla D’Urso | “Non sono io”

(Di martedì 11 maggio 2021) Continua la ricerca di. Nonostante siano passati 20 anni, la mamma Piera Maggio non si arrende e con caparbietà spera di ritrovare la sua bambina, ormai donna. Lo scoop di ‘Chi l’ha visto?’ di qualche tempo fa ha riacceso per la vicenda un interesse nazionale, che sembrava sopito. Oggi una nuova pista, che conduceva in Romania passando per, si interrompe, purtroppo bruscamente. La giovane rumena, indicata come la ragazza scomparsa conferma: “nonio”. LEGGI ANCHE =>, fermata una giovane di origini rumene aElena Denisa, un altro buco nell’acqua Fugacemente e d’improvviso si è vanificata nuovamente l’ennesima speranza di aver trovato ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

" SeiPipitone? " ha chiesto l'inviato. " No, non sono io " è stata la perentoria risposta. Dopo ilOlesya Rostova e i rilievi in casa di Anna Corona , anche la nuova segnalazione si ...Ennesima speranza disattesa per ildiPipitone . Dopo la vicenda che ha visto la madre Piera Maggio incrociarsi con quella della giovane russa Olesya Rostova, anche Denisa ovvero la 19enne di origini romene che vive in ...Ci sono novità che riguardano il caso della scomparsa di Denise Pipitone. I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, ...“Anche io ho avuto problemi familiari- ha detto – ma non so perchè dicono che sia io Denise Pipitone: io mi chiamo Denisa e abito a Cosenza, sono qui a Scalea da amici”. Adesso la Procura decidera’ se ...