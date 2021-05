Caso Amara, cosa non torna nelle versioni di Greco e Davigo. Parla l’ex pm Robledo (Di martedì 11 maggio 2021) Il Caso Amara, che ha portato alla diffusione incontrollata di verbali secretati, ha due punti oscuri che necessitano chiarimenti. All’inizio e alla fine. Il primo è l’inerzia della procura di Milano rispetto alle accuse di Amara, che spinge il pm Paolo Storari a rivolgersi a Piercamillo Davigo. Perché il procuratore Francesco Greco temporeggia? Era un’attesa anomala o fisiologica? “Si Parla di 5 mesi di attesa per fare un’iscrizione nel registro degli indagati: è un tempo inaccettabile – dice al Foglio Alfredo Robledo, ex procuratore aggiunto a Milano –. Secondo il codice di procedura penale bisogna iscrivere immediatamente quando c’è un indizio, perché da quel momento decorrono i tempi di chiusura dell’indagine. E’ una norma a garanzia dell’indagato”. E’ stata usata ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Il, che ha portato alla diffusione incontrollata di verbali secretati, ha due punti oscuri che necessitano chiarimenti. All’inizio e alla fine. Il primo è l’inerzia della procura di Milano rispetto alle accuse di, che spinge il pm Paolo Storari a rivolgersi a Piercamillo. Perché il procuratore Francescotemporeggia? Era un’attesa anomala o fisiologica? “Sidi 5 mesi di attesa per fare un’iscrizione nel registro degli indagati: è un tempo inaccettabile – dice al Foglio Alfredo, ex procuratore aggiunto a Milano –. Secondo il codice di procedura penale bisogna iscrivere immediatamente quando c’è un indizio, perché da quel momento decorrono i tempi di chiusura dell’indagine. E’ una norma a garanzia dell’indagato”. E’ stata usata ...

