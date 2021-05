Buffon, addio polemico alla Juventus: “Tolgo il disturbo” (Di martedì 11 maggio 2021) Il quarantatreenne portiere: “Non ho ancora deciso se smettere o cercare un’altra squadra” Dopo un susseguirsi di voci nelle ultime settimane, ora è ufficiale: Gigi Buffon, nella prossima stagione, non sarà più un portiere della Juventus. Ad annunciarlo, nella giornata di oggi ai microfoni di BeIn Sport, lo stesso estremo difensore bianconero. Queste infatti le sue parole, anche un pò polemiche: “Quest’anno finirà in maniera definitiva la mia lunghissima esperienza con la maglia della Juventus. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e togliere il disturbo. Lo scorso agosto avevo avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che disputava la Champions League. Ne avevo parlato con la società, ma avevo preso un impegno con ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 11 maggio 2021) Il quarantatreenne portiere: “Non ho ancora deciso se smettere o cercare un’altra squadra” Dopo un susseguirsi di voci nelle ultime settimane, ora è ufficiale: Gigi, nella prossima stagione, non sarà più un portiere della. Ad annunciarlo, nella giornata di oggi ai microfoni di BeIn Sport, lo stesso estremo difensore bianconero. Queste infatti le sue parole, anche un pò polemiche: “Quest’anno finirà in maniera definitiva la mia lunghissima esperienza con la maglia della. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivifine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e togliere il. Lo scorso agosto avevo avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che disputava la Champions League. Ne avevo parlato con la società, ma avevo preso un impegno con ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - DiMarzio : #Juventus, l’annuncio di #Buffon: “Addio a fine stagione” - FBiasin : #Buffon: 'Addio #Juve, tolgo il disturbo. Ora smetto o cambio club'. L'ultimo campione del mondo 2006 in attività. - _Morik92_ : #Buffon è e rimarrà per sempre il cavaliere della Vecchia Signora che è sceso in Serie B. Il rispetto è incondizion… - carloarbini51 : RT @La_Bianconera: I migliori 'guanti' di sempre! #G1G1 #BUFFON annuncia l'addio alla #Juve: 'Quest'anno si chiuderà definitivamente la mia… -