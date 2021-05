Boeing | consegnati solo quattro 747 Max ad aprile dopo problemi elettrici alla flotta

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – La società aeronautica statunitenseha consegnatoaerei 737 MAX ad, contro i 19 di marzo,che un problema del sistema di alimentazione elettrica dei velivoli ha rimesso a terra parte della. I 737 MAX erano tornati a volare a dicembrequasi due anni, a seguito del coinvolgimento in due disastri aerei.ha dichiarato di aver consegnato un totale di 17 aeroplani ad, dato che porta il totale da inizio anno a quota 94 velivoli. Oltre ai737 MAX, la società ha consegnato nove 787 Dreamliner, due 767 e due 777 cargo, mentre ha ricevuto nuovi ordini per 25 ordini aerei. Al netto di cancellazioni o rimodulazioni di contratti,...

