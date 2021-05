Benoit Paire criticato in Francia | “Sarò sempre in tabellone | anche se scendo in classifica”

(Di martedì 11 maggio 2021) Ieriha incassato l’ennesima sconfitta contro il nostro Stefano Travaglia, inserendo all’interno della sfida la solita sceneggiata (foto col cellulare al segno della pallina giudicata fuori dall’arbitro). Come si è spiegato lui il 35 posto nellaAtp? “Approfitto del sistema. Sonomolto ben piazzatose in due anni ho vinto solo due partite”. In madrepatria tuttavia hanno perso la pazienza, a partire dall’anziano ex capitano di Davis dellaJean Paul Loth, ora commentatore tv: “non è più un tennista professionista, è un buffone”.L’Equipe non ci va leggere, dedicandogli oggi il titolo ‘Chi perde vince’: “Ha probabilmente trascorso più tempo a decifrare il sistema nel 2021 che ad allenarsi”, si è ...

Da ilnapolista.itLa Francia del tennis non ha molta voglia di vedersi rappresentata da 'un buffone che non fa più ridere'. L'Equipe dedica due pagine a, l'alfiere del tennis - a - perdere. ...Stefano Travaglia affronta Denis Shapovalov al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021 . Il giocatore ascolano ha sconfitto il francese, il quale si è esibito nel suo consueto show al Foro Italico. Ora il livello si alza per 'Steto' che deve fronteggiare il talentuoso mancino canadese. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I ...PARIGI. – Benoit Paire continua a guadagnare punti e gettoni, resta ben piazzato nella classifica Atp ma non vince una partita: a Roma, ieri contro Stefano Tartaglia, ha incassato l’ennesima sconfitta ...Sconfitti da due tennisti italiani, non hanno fatto mancare le polemiche. Non è un gran momento per il tennis francese. Oltre alle brutte prestazioni sui campi di Roma, non hanno ...