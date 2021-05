Barbara D’Urso Sostituita da Elisa Isoardi? Ecco l’Indiscrezione! (Di martedì 11 maggio 2021) Ormai non si parla d’altro! Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso? E’ appena trapelata una notizia bomba sui nuovi palinsesti televisivi Mediaset! Ecco tutti i dettagli! Dagospia non smette mai di infiammare il mondo del gossip! L’ultima bomba che ha sganciato è davvero succulenta! Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la conduttrice Barbara D’Urso potrebbe essere Sostituita da Elisa Isoardi! Per la prossima stagione televisiva sembra infatti che la Mediaset abbia deciso di puntare su volti nuovi. New entry di Viale Europa saranno proprio Elisa Isoardi insieme ad Adriana Volpe ed Enrico Papi. Quest’ultimo è già alle prese con le registrazioni della nuova ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 11 maggio 2021) Ormai non si parla d’altro!potrebbe prendere il posto di? E’ appena trapelata una notizia bomba sui nuovi palinsesti televisivi Mediaset!tutti i dettagli! Dagospia non smette mai di infiammare il mondo del gossip! L’ultima bomba che ha sganciato è davvero succulenta! Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la conduttricepotrebbe essereda! Per la prossima stagione televisiva sembra infatti che la Mediaset abbia deciso di puntare su volti nuovi. New entry di Viale Europa saranno proprioinsieme ad Adriana Volpe ed Enrico Papi. Quest’ultimo è già alle prese con le registrazioni della nuova ...

