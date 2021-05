Avanti un Altro sotto accusa, la denuncia del concorrente: “Scoperto ora…” (Di martedì 11 maggio 2021) Uno dei concorrenti di Avanti un Altro – Pure di sera, ha denunciato di essere stato censurato nella scorsa puntata condotta da Paolo Bonolis. Ecco tutto quello che sta succedendo. Accuse al programma Avanti un Altro – Pure di sera Tornato in prima serata, chiamato a sostituire Barbara D’Urso e il suo Live – Non è la D’Urso, Paolo Bonolis non sta ottenendo i risultati sperati da Mediaset. Il debutto di Avanti un Altro – Pure di sera, con due squadre a fronteggiarsi – opinionisti vs gieffini – fece il pieno di ascolti con 4.109.000 di telespettatori, pari al 17,59% di share. Poi, dopo due mesi di messa in onda, il programma sembra essere decisamente calato. Tanto da arrivare, nella puntata di ieri 9 maggio 2021, a 2.439.000 di telespettatori e l’11,5% di ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Uno dei concorrenti diun– Pure di sera, hato di essere stato censurato nella scorsa puntata condotta da Paolo Bonolis. Ecco tutto quello che sta succedendo. Accuse al programmaun– Pure di sera Tornato in prima serata, chiamato a sostituire Barbara D’Urso e il suo Live – Non è la D’Urso, Paolo Bonolis non sta ottenendo i risultati sperati da Mediaset. Il debutto diun– Pure di sera, con due squadre a fronteggiarsi – opinionisti vs gieffini – fece il pieno di ascolti con 4.109.000 di telespettatori, pari al 17,59% di share. Poi, dopo due mesi di messa in onda, il programma sembra essere decisamente calato. Tanto da arrivare, nella puntata di ieri 9 maggio 2021, a 2.439.000 di telespettatori e l’11,5% di ...

