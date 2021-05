Ascolti TV ieri 10 maggio, boom per Uomini e Donne con la scelta di Samantha (Di martedì 11 maggio 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 10 maggio? A darsi battaglia in prima serata tra le prime reti Rai e Mediaset sono state la seconda puntata di Chiamami Ancora Amore e il 16esimo appuntamento de L'Isola dei Famosi. I dati auditel rivelano che ad avere la meglio è stato il reality show condotto dalla bella Ilary Blasi. Molto interessanti risulta essere anche l'audience prodotto da Uomini e Donne nella fascia pomeridiana. A tenere gli spettatori incollati a questo canale Mediaset è stata la scelta di Samantha Curcio. Gli Ascolti tv premiano Ilary Blasi: L'Isola dei Famosi è la trasmissione più vista della serata Ad arricchire il Prime Time di Rai 1 è stata la seconda puntata di Chiamami Ancora Amore che è stata vista da da 3.5 milioni di persone ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Come sono andati glitv di10? A darsi battaglia in prima serata tra le prime reti Rai e Mediaset sono state la seconda puntata di Chiamami Ancora Amore e il 16esimo appuntamento de L'Isola dei Famosi. I dati auditel rivelano che ad avere la meglio è stato il reality show condotto dalla bella Ilary Blasi. Molto interessanti risulta essere anche l'audience prodotto danella fascia pomeridiana. A tenere gli spettatori incollati a questo canale Mediaset è stata ladiCurcio. Glitv premiano Ilary Blasi: L'Isola dei Famosi è la trasmissione più vista della serata Ad arricchire il Prime Time di Rai 1 è stata la seconda puntata di Chiamami Ancora Amore che è stata vista da da 3.5 milioni di persone ...

Advertising

carmelitadurso : Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milion… - pomeriggio5 : Lo vedete questo cuore d'oro? ?? È per ringraziarvi di tutto il rumore che avete fatto per la VEGETISSIMA… - rosa_tedesco13 : RT @durso_club: Ottimi ascolti, anche ieri, per l'amatissimo #Pomeriggio5 che segna rispetto allo scorso anno, una crescita di ben +2 punti… - FanpageLadurso : RT @durso_club: Ottimi ascolti, anche ieri, per l'amatissimo #Pomeriggio5 che segna rispetto allo scorso anno, una crescita di ben +2 punti… - bissolo_greta : @maaparliamodime Non me ne può fregar di meno. Se avessero voluto G per gli ascolti o per la sua bravura l’avrebber… -