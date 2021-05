Zero morti per Covid, il Regno Unito può riabbracciarsi (Di lunedì 10 maggio 2021) La gente che vive nel Regno Unito vede la luce dopo il Covid e si prepara a riconquistare la libertà di abbracciarsi. Ma con cautela. E’ il messaggio che risuona oggi a Downing Street dalla bocca di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) La gente che vive nelvede la luce dopo ile si prepara a riconquistare la libertà di abbracciarsi. Ma con cautela. E’ il messaggio che risuona oggi a Downing Street dalla bocca di...

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 10 MAGGIO/ 23 morti, 583 casi, - 58 ricoveri Di questi, 38.554 sono in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi del contagio, 2.668 i ... di Niccolò Magnani) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 MAGGIO/ Ministero Salute: 198 morti, 5080 nuovi ...

Covid e infortuni sul lavoro in Liguria: 6.467 contagi e 21 decessi in 14 mesi GENOVA - Il Covid colpisce pesantemente anche il mondo del lavoro, come dimostra una ricerca statistica che rafforza la campagna della Uil Liguria” Zero Morti sul Lavoro” attraverso l’analisi delle de ...

