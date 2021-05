Vecchietti Intesa Sanpaolo RBM Salute |  affiancare la Sanità Integrativa al SSN

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – “Una delle lezioni importanti che ci ha fornito la pandemia è che per risolvere la maggior parte delle problematiche da essa indotte, che possono peraltro verificarsi anche in situazioni di maggior pressione sul sistema sanitario diverse da questa, si dovrebbe assegnare allaun ruolo ‘istituzionale’ di affiancamento del Servizio Sanitario Nazionale. Le polizze sanitarie integrative, infatti, portano all’interno del Sistema Sanitario un doppio livello di protezione per i cittadini: non solo un supporto economico per sostenere i costi delle cure erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche la garanzia di accesso a una rete di strutture convenzionate e a canali di approvvigionamento di beni e mezzi sanitari“. Lo ha detto Marco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ...