Un francese su due non considera Marine Le Pen un “pericolo per la democrazia”. Lei si prepara per l’Eliseo (Di lunedì 10 maggio 2021) A meno di un anno dalle prossime presidenziali nel Paese, cresce il numero dei francesi che non vede nel Rassemblement National “un pericolo per la democrazia”, anche se solo un terzo del campione interpellato ritiene il partito capace di governare e un quarto crede che Marine Le Pen “sarebbe un buon presidente della Repubblica”. Il 42% dei francesi interpellati per un’inchiesta Kantar Public per FranceInfo e Le Monde ritiene che Rn non rappresenti “un pericolo per la democrazia” (un punto percentuale in più rispetto al 2020 e 6 punti percentuali in più rispetto al 2017) mentre ritiene il contrario il 49%. Marine Le Pen e la scoperta di nuovi elettori Cresce l’adesione alle idee del Rn, con il 29% d’accordo con le tesi del partito (+3 punti percentuali in un anno) mentre una chiara ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) A meno di un anno dalle prossime presidenziali nel Paese, cresce il numero dei francesi che non vede nel Rassemblement National “unper la”, anche se solo un terzo del campione interpellato ritiene il partito capace di governare e un quarto crede cheLe Pen “sarebbe un buon presidente della Repubblica”. Il 42% dei francesi interpellati per un’inchiesta Kantar Public per FranceInfo e Le Monde ritiene che Rn non rappresenti “unper la” (un punto percentuale in più rispetto al 2020 e 6 punti percentuali in più rispetto al 2017) mentre ritiene il contrario il 49%.Le Pen e la scoperta di nuovi elettori Cresce l’adesione alle idee del Rn, con il 29% d’accordo con le tesi del partito (+3 punti percentuali in un anno) mentre una chiara ...

