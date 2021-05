Tuffi | Europei 2021 Italia | avvio travolgente | è argento nel Team Event

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non era mai salita sul podio, neanche ai tempi di Tania Cagnotto, l’deinelai Campionati. Ci ha pensato un manipolo di ragazzini terribili e bravissimi a sfatare il tabu e a regalare alla spedizione azzurra all’Europeo di Budapest uninatteso e bellissimo nella gara di esordio riservata alla competizione a squadre. Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani e Sarah Jodoin di Maria conquistano un risultato storico al termine di una gara di altissimo livello, dove non mancano certo i rivali di qualità, a dispetto del numero limitato di nazioni partecipanti, solo sette. C’era la grande favorita Russia che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di poco più di tre punti degli azzurri (complice anche un ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Coronavirus,nuoto rinviati/ Possibile nuova data ad agosto? DIRETTANUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L'EVENTO Per ...Il Team Event in programma questa sera, lunedì 10 maggio , dalle 19.30 inaugura il programma deglidi Budapest 2021 di. L'Italia spera in una medaglia con Giovannini, Jodoin di Maria, Larsen e Pellacani. TV E STREAMING La copertura televisiva è garantita da RaiSportHD, ma gli ...Non era mai salita sul podio, neanche ai tempi di Tania Cagnotto, l'Italia dei tuffi nel Team Event ai Campionati Europei. Ci ha pensato un manipolo di ragazzini terribili e bravissimi a sfatare il ta ...Strepitosa l’Italia del team event nella prima giornata degli Europei di nuoto di Budapest 2021. La gara inaugurale dei tuffi, non compresa nel programma olimpico e nata relativamente da pochi anni, v ...