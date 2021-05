Porsche Macan - Test su strada per i prototipi dell' elettrica

(Di lunedì 10 maggio 2021) Laesce allo scoperto con ia nuova generazione, che segnerà il passaggio del moo alla propulsione full electric. La Casa tedesca ha voluto diffondere in prima persona le immagini dei muletti, impegnati durante alcunisu: il programma, appena avviato, porterà a sviluppare la variante definitivaa vettura, attesa sul mercato nel 2023. In parallelo, già entro la fine del 2021 verrà presentata anche una nuova versioneattuale, equipaggiata ancora con motori tradizionali. Le foto spia ufficiali. Le immagini mostrano una Suv ancora protetta da diverse pellicole ed elementi plastici aggiuntivi, che rendono impossibile osservarne il design ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Macan

Quattroruote

elettrica: l'autonomia sarà migliore di quella della Taycan 14 Auto 10 MagParliamo dellaelettrica di cui, adesso, sono arrivate alcune nuove informazioni.costruirà una fabbrica per le celle delle batterie in Germania 16 Auto 26 AprQuando arriverà sul mercato come il secondo veicolo elettrico puro di Porsche, la Macan elettrica dovrebbe aver percorso circa tre milioni di km di test ...La Casa ha diffuso le immagini dei muletti impegnati in alcuni collaudi: la nuova generazione della Suv segnerà il passaggio del modello alle emissioni zero ...