Isola 2021, diretta della puntata di oggi: Francesca Lodo eliminata (Di lunedì 10 maggio 2021) Isola 2021, diretta della puntata di oggi minuto per minuto su Isola DEI FAMOSI 2021, puntata DEL 10 MAGGIO SU LEGGO. IT 22.22 Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli sono a rischio nomination ma possono salvarsi sfidando un altro naufrago. Chi perderà andrà in nomination 22.21 Da oggi non ci saranno più ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021)diminuto per minuto suDEI FAMOSIDEL 10 MAGGIO SU LEGGO. IT 22.22 Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli sono a rischio nomination ma possono salvarsi sfidando un altro naufrago. Chi perderà andrà in nomination 22.21 Danon ci saranno più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Radio3tweet : Per chi vuole sapere il significato profondo del termine spatriati, per chi è nato in un mondo di carta e si è rit… - Angelic73474726 : RT @Manuel_Real_Off: La pazzeskitune, olio su tela 2021 #isola - robertaquerald2 : RT @GiuliaBettelli: IL MIO MEME PREFERITO SEI TU AMA?? E comunque ancora una volta l’esercito #prelemi ha colpito,#FARIBONA È L’ISOLA 202… -