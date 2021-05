Inter, Zhang parla alla squadra chiedendo la rinuncia a due mensilità. Giocatori contrari al momento (Di lunedì 10 maggio 2021) Incontro importante in casa Inter questo pomeriggio, tra il presidente Zhang e la squadra, in merito al futuro. Il presidente, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai Giocatori del momento delicato del club, dal punto di vista finanziario. Zhang e la dirigenza hanno ribadito ai calciatori che il contesto, per tutti i club del mondo, compresi i big, è molto difficile ed è stato chiesto a tutti i Giocatori di rinunciare a due mensilità arretrate. Nei prossimi giorni sono attese le risposte, queste sì individuali, dei Giocatori e dello staff tecnico, oltre che nuovi incontri le cui modalità non sono ancora note. Probabilmente le parti si riaggiorneranno giovedì. Secondo prime indiscrezioni si ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Incontro importante in casaquesto pomeriggio, tra il presidentee la, in merito al futuro. Il presidente, come riporta la Gazzetta dello Sport, hato aideldelicato del club, dal punto di vista finanziario.e la dirigenza hanno ribadito ai calciatori che il contesto, per tutti i club del mondo, compresi i big, è molto difficile ed è stato chiesto a tutti idire a duearretrate. Nei prossimi giorni sono attese le risposte, queste sì individuali, deie dello staff tecnico, oltre che nuovi incontri le cui modalità non sono ancora note. Probabilmente le parti si riaggiorneranno giovedì. Secondo prime indiscrezioni si ...

Advertising

capuanogio : La squadra dirà no alla richiesta di #Zhang di rinunciare a due mensilità dello stipendio. Per l'#Inter scatta il p… - GoalItalia : Inter, Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mensilità [??Gazzetta dello Sport] - capuanogio : ?? Nel corso degli incontri per la questione stipendi i calciatori dell'#Inter chiederanno chiarezza a #Zhang sul p… - Fedinando7 : RT @Boboj29: Gravina, Juve, Pirlo, Staffelli Champions ,oggi si parla solo di questo , ma la vera notizia e' questa :'Inter, la squadra rif… - splugged : RT @danielepressi: Zhang incontra i giocatori dell'Inter chiedendo loro di tagliarsi lo stipendio. In pratica l'Inter ha vinto lo scudetto… -