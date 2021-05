Final Fantasy VII The First Soldier | aperte le preiscrizioni al Closed Beta Test

(Di lunedì 10 maggio 2021) Se siete molto curiosi di scoprire il singolare Battle Royale ambientato nel mondo diVII che Square Enix si appresta a lanciare, vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di The, dove potrete iscrivervi alche si terrà a giugno. Avete tempo per iscrivervi fino al 27 maggio, tenendo bene a mente però che avrete bisogno di un cellulare Android performante, con un sistema 7.1 (o ancor più recente) a 64 bit e almeno 3 GB di memoria disponibile. La registrazione è gratuita, con la partecipazione, ad ogni modo, non garantita, nonostante S-E assicuri voglia fare un playsu una platea molto estesa. In caso veniate selezionati, vi verrà notificato tramite Google Play. Leggi altro...

Advertising

Battue64 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XI - Recollection Composer: Nobuo Uematsu - DavidDelgado5 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XI - Recollection Composer: Nobuo Uematsu - sleepy_nekoro : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XI - Recollection Composer: Nobuo Uematsu - BajamothBlast : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XI - Recollection Composer: Nobuo Uematsu - LiizClaaiir : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XI - Recollection Composer: Nobuo Uematsu -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

... che ha avuto un enorme boom durante la prima metà della scorsa generazione di console: similarmente a quanto accadeva nel 1997 conVII, i titoli provenienti dal Sol Levante si sono ...... Bejeweled, Centipede , King's Quest, Minecraft 2019: Colossal Cave Adventure, Microsoft Solitaire, Mortal Kombat, Super Mario Kart 2018:VII, John Madden Football, Spacewar!, Tomb ...Lo youtuber VIK-on, noto per le precedenti mod di RTX 2070 e 3070, ha provato a modificare una RTX 2080 Ti per dotarla di 22 GB di memoria GDDR6, il doppio della VRAM originale. L'esperimento si è riv ...Final Fantasy VII: The First Soldier ha finalmente aperto le registrazioni per poterci giocare agli inizi di giugno ...