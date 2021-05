Fabio Fognini fuori dagli Internazionali in due set | «Non devo giocare a tennis | devo sciare»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Di nuovo una brutta esperienza peraglidia Roma. Ilta è stato eliminato in due set durante la sfida con Kei Nishikori. Lo sportivo non è riuscito mai ad entrare in pieno nella partita: nel primo ha spaccato una racchetta e nel secondo ha perso il servizio al terzo game e non ha trovato mai nemmeno una palla break per cercare di pareggiare i conti. Inoltre, come sempre, dopo il terribile risultato,è stato anche molto autocritico. Ilta ha minacciato di laaddirittura ilper dedicarsi ad altro. Sicuramente è un semplice sfogo, ma vediamo nel dettaglio cos’ha detto....

Nel frattempo, saluta Roma, battuto da Kei Nishikori, numero 45 del ranking in due set, 6 - 3 6 - 4.non è mai riuscito a cavalcare il match, Nishikori gli ha concesso zero ...MARTINEZ/MMO Prosegue, invece, il momento complicato per. Il numero 3 d'Italia, all'esordio nel suo quattordicesimo torneo al Foro Italico, si è schiantato contro l'estrema concretezza ...Il risultato favorito è un 2-0 per il tedesco a 2,20, pagherebbe addirittura 5,50 lo stesso risultato a favore del romano. Magari stuzzicata dalle variazioni con le palle corte e col rovescio in back, ...Oggi c’è Berrettini mentre Jannik Sinner aspetta l’amico Rafa. Con lui si è allenato due settimane in Australia durante lo stop per il maledetto virus. Con lui ha perso a Parigi in quei quarti di fina ...