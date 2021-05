EA brevetta una nuova tecnologia per analizzare la difficoltà nei videogiochi (Di lunedì 10 maggio 2021) Electronic Arts ha brevettato una nuova tecnologia che consentirebbe di valutare la difficoltà di un videogioco durante lo sviluppo. Ciò permetterebbe potenzialmente a EA di utilizzare questa tecnologia durante i beta test dei suoi giochi e affinare più da vicino la difficoltà di ogni gioco. Ci sono state molte discussioni sulla difficoltà dei videogiochi negli ultimi dieci anni. Con l'uscita di Demon's Souls nel 2009 e Dark Souls nel 2011, il concetto di difficoltà è cambiato e l'accettazione della sfida come aspetto del design ha assunto un ruolo più importante. La nuova tecnologia di EA mira a utilizzare l'intelligenza artificiale per simulare rapidamente l'esperienza di gioco all'interno di un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Electronic Arts hato unache consentirebbe di valutare ladi un videogioco durante lo sviluppo. Ciò permetterebbe potenzialmente a EA di utilizzare questadurante i beta test dei suoi giochi e affinare più da vicino ladi ogni gioco. Ci sono state molte discussioni sulladeinegli ultimi dieci anni. Con l'uscita di Demon's Souls nel 2009 e Dark Souls nel 2011, il concetto diè cambiato e l'accettazione della sfida come aspetto del design ha assunto un ruolo più importante. Ladi EA mira a utilizzare l'intelligenza artificiale per simulare rapidamente l'esperienza di gioco all'interno di un ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: L'#8maggio 1886 il farmacista John Pemberton brevetta la #CocaCola. Cercava un rimedio all'emicrania: vino di coca ed u… - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #6maggio 1851 John Gorrie brevetta una macchina in grado di produrre ghiaccio basata sulla rapida esp… - rockett70 : RT @mariobianchi18: L'#8maggio 1886 il farmacista John Pemberton brevetta la #CocaCola. Cercava un rimedio all'emicrania: vino di coca ed u… - Gianni996 : #8maggio 1886 Il farmacista statunitense John Stith Pemberton ad Atlanta, in Georgia, brevetta una bevanda come rim… - MaudadoH : RT @mariobianchi18: L'#8maggio 1886 il farmacista John Pemberton brevetta la #CocaCola. Cercava un rimedio all'emicrania: vino di coca ed u… -

Ultime Notizie dalla rete : brevetta una Almanacco del 06 - 05 - 2021 ore 07:30 ...nel tempo bello bello bello bello bello bello bello bello 6 maggio 1851 Rhino Style brevetta la ...detto la vera felicità del donotutta nell'immaginazione della felicità del destinatario Vi auguro una ...

Nintendo brevetta un metodo per convertire i MMORPG in single player, a modo suo Può sembrare una cosa assurda, ma ha una sua logica: il metodo è stato pensato per i giocatori che amano giocare i MMORPG, ma che non vogliono avere contatti con altri giocatori umani . Evidentemente ...

La salute non si brevetta Quotidiano Sanità EA brevetta una nuova tecnologia per analizzare la difficoltà nei videogiochi Electronic Arts ha brevettato una nuova tecnologia che consentirebbe di valutare la difficoltà di un videogioco durante lo sviluppo. Ciò permetterebbe potenzialmente a EA di utilizzare questa tecnolog ...

Ristoranti aperti anche al chiuso e slittamento del coprifuoco, SIleri conferma: quanto dobbiamo resistere Tra 15 giorni riapriranno i ristoranti al chiuso e slitterà il coprifuoco. «Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi ...

...nel tempo bello bello bello bello bello bello bello bello 6 maggio 1851 Rhino Stylela ...detto la vera felicità del donotutta nell'immaginazione della felicità del destinatario Vi auguro...Può sembrarecosa assurda, ma hasua logica: il metodo è stato pensato per i giocatori che amano giocare i MMORPG, ma che non vogliono avere contatti con altri giocatori umani . Evidentemente ...Electronic Arts ha brevettato una nuova tecnologia che consentirebbe di valutare la difficoltà di un videogioco durante lo sviluppo. Ciò permetterebbe potenzialmente a EA di utilizzare questa tecnolog ...Tra 15 giorni riapriranno i ristoranti al chiuso e slitterà il coprifuoco. «Il Covid c’è ancora. Fino a che avremo questi ...