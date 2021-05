Aspiranti tutor dell’apprendimento: incontro online per saperne di più (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 17 maggio dalle 20.30 alle 22 sulla piattaforma Zoom il Centro per l’Età Evolutiva organizza una serata gratuita in cui le dott.sse Elisa Tomasoni e Ilaria Rota proporranno alcune riflessioni riguardo alla figura del tutor dell’apprendimento e alle nuove possibilità di formazione offerte dal Centro. La serata si rivolge a: – Aspiranti tutor (educatori, insegnanti, genitori, ragazzi universitari) che vogliono capire il ruolo e i possibili ambiti di lavoro. – genitori che vogliono offrire un tutor di supporto al proprio figlio e… capirci di più! – tutor interessati a completare e ampliare la propria formazione con proposte diversificate e nuove che hanno già frequentato un Corso tutor al Centro o altre sedi. Gli argomenti trattati saranno: – la figura del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 17 maggio dalle 20.30 alle 22 sulla piattaforma Zoom il Centro per l’Età Evolutiva organizza una serata gratuita in cui le dott.sse Elisa Tomasoni e Ilaria Rota proporranno alcune riflessioni riguardo alla figura dele alle nuove possibilità di formazione offerte dal Centro. La serata si rivolge a: –(educatori, insegnanti, genitori, ragazzi universitari) che vogliono capire il ruolo e i possibili ambiti di lavoro. – genitori che vogliono offrire undi supporto al proprio figlio e… capirci di più! –interessati a completare e ampliare la propria formazione con proposte diversificate e nuove che hanno già frequentato un Corsoal Centro o altre sedi. Gli argomenti trattati saranno: – la figura del ...

