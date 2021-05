Ultime Notizie Serie A: Pioli ritrova Mandzukic, Ballardini perde Strootman (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 11:30 Genoa, tegola per Ballardini: Strootman salta il Sassuolo –Il centrocampista nella notte ha avuto un problema gastrointestinale ed è stato lasciato a riposo per la partita contro il Sassuolo, niente a che vedere con il Covid visto che Strootman è risultato negativo al tampone. Ore 11:00 Juventus-Milan, la lista dei convocati di Stefano Pioli: presente Mandzukic – I convocati Ore 10:30 La Liga, Espanyol promosso: il Barcellona si congratula – La foto Ore 10:00 Superlega, scontro Juventus-Uefa: la vicenda può finire in tribunale – La notizia Ore 9.30 – Esonero Pirlo? – Ecco cosa potrebbe accadere da qui a fine ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 11:30 Genoa, tegola persalta il Sassuolo –Il centrocampista nella notte ha avuto un problema gastrointestinale ed è stato lasciato a riposo per la partita contro il Sassuolo, niente a che vedere con il Covid visto cheè risultato negativo al tampone. Ore 11:00 Juventus-Milan, la lista dei convocati di Stefano: presente– I convocati Ore 10:30 La Liga, Espanyol promosso: il Barcellona si congratula – La foto Ore 10:00 Superlega, scontro Juventus-Uefa: la vicenda può finire in tribunale – La notizia Ore 9.30 – Esonero Pirlo? – Ecco cosa potrebbe accadere da qui a fine ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - fanpage : 'Quello del coprifuoco è un problema più ‘politico' che virologico, perché i virus non girano di notte, tra le 22 e… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie. India: nuovo record di casi, oltre 400mila nonostante i lockdown - 10218jpmr : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. India: nuovo record di casi, oltre 400mila nonostante i lockdown -