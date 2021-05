Starfield: Microsoft avrebbe già pubblicità pronte per il 2021, secondo un insider – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 9 maggio 2021) Starfield potrebbe non essere troppo lontano, considerando che un presunto insider sostiene che Microsoft abbia già preparato la campagna promozione per il 2021.. Torniamo a parlare di Starfield ma, ancora una volta, solo in termini di voci di corridoio, visto che le notizie reali sul gioco Bethesda continuano a scarseggiare contrariamente ai rumor che circolano in grande abbondanza, in questo caso con un’informazione da parte di un presunto insider sul fatto che Microsoft abbia preparato una campagna promozionale per il gioco con spazi acquisiti già per il 2021. La Notizia arriva dal podcast XboxEra, dal quale in passato sono emerse … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Starfield: Microsoft ... Leggi su helpmetech (Di domenica 9 maggio 2021)potrebbe non essere troppo lontano, considerando che un presuntosostiene cheabbia già preparato la campagna promozione per il.. Torniamo a parlare dima, ancora una volta, solo in termini di voci di corridoio, visto che le notizie reali sul gioco Bethesda continuano a scarseggiare contrariamente ai rumor che circolano in grande abbondanza, in questo caso con un’informazione da parte di un presuntosul fatto cheabbia preparato una campagna promozionale per il gioco con spazi acquisiti già per il. Laarriva dal podcast XboxEra, dal quale in passato sono emerse … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo...

