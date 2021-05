Salvini torna al Papeete con 16 punti in meno nei sondaggi e la Meloni alle calcagna (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Salvini torna al Papeete. Lo ha annunciato lui stesso nei giorni scorsi. Ma ci torna, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, in un modo molto diverso da due anni fa. Quando era il ministro dell’Interno, ai massimi della popolarità e con un partito che cresceva. Oggi nei sondaggi ha perso 16 punti e ha Giorgia Meloni alle calcagna nel centrodestra. Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano fa sapere che l’ultima rilevazione dell’istituto Demopolis di Pietro Vento dà il Carroccio al minimo da tre anni a questa parte scendendo sotto la soglia psicologica del 22% (oggi la Lega è al 21,5%) e perdendo 13 punti rispetto alle elezioni europee del 2019 (34,3%) e 16 punti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Matteoal. Lo ha annunciato lui stesso nei giorni scorsi. Ma ci, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, in un modo molto diverso da due anni fa. Quando era il ministro dell’Interno, ai massimi della popolarità e con un partito che cresceva. Oggi neiha perso 16e ha Giorgianel centrodestra. Giacomosul Fatto Quotidiano fa sapere che l’ultima rilevazione dell’istituto Demopolis di Pietro Vento dà il Carroccio al minimo da tre anni a questa parte scendendo sotto la soglia psicologica del 22% (oggi la Lega è al 21,5%) e perdendo 13rispettoelezioni europee del 2019 (34,3%) e 16...

