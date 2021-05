Retroscena TPI – Nomine pubbliche: Draghi pensa a Scaroni e Scannipieco per Ferrovie e Cdp. Terremoto in Leonardo? (Di domenica 9 maggio 2021) Poveri partiti. Il piatto delle Nomine pubbliche è stato sempre uno dei più prelibati per loro ma stavolta rischiano di restare a bocca asciutta. Le scelte per i top manager di Cdp, Ferrovie e Rai saranno più o meno contemporanee; il tavolo politico finale con Mario Draghi sarà unico e a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi l’idea è di chiudere l’intero “pacchetto” nella prima settimana di giugno. Ma andiamo con ordine. Al momento, per quanto riguarda Cdp, sta tornando prepotentemente in ballo l’ipotesi Scannapieco Ad, nome fortemente sostenuto da Draghi in persona anche se Palermo non demorde e sta resistendo forte dell’appoggio di Luigi Di Maio. Per il posto di presidente, invece, è in pista Massolo. Capitolo Ferrovie: sono diventate uno dei “bocconi” più ambiti visto che ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Poveri partiti. Il piatto delleè stato sempre uno dei più prelibati per loro ma stavolta rischiano di restare a bocca asciutta. Le scelte per i top manager di Cdp,e Rai saranno più o meno contemporanee; il tavolo politico finale con Mariosarà unico e a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi l’idea è di chiudere l’intero “pacchetto” nella prima settimana di giugno. Ma andiamo con ordine. Al momento, per quanto riguarda Cdp, sta tornando prepotentemente in ballo l’ipotesi Scannapieco Ad, nome fortemente sostenuto dain persona anche se Palermo non demorde e sta resistendo forte dell’appoggio di Luigi Di Maio. Per il posto di presidente, invece, è in pista Massolo. Capitolo: sono diventate uno dei “bocconi” più ambiti visto che ...

