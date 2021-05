Problemi al ginocchio per Ibra | costretto a uscire al 66?

(Di domenica 9 maggio 2021) Al minuto 66himovic è uscito dal campo, sostituito da Rebic, dopo che si era accasciato a terra toccandosi ildestro. Lo svedese aveva fato notare di avere dei fastidi già qualche minuto prima, ma poi non ce l’ha fatta. In questa stagione ha avuto già diversi infortuni e con tre giornate al termine sarà importante il supporto diper la corsa alla Champions League. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MilanLiveIT : Problemi al ginocchio per #Ibrahimovic ?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #JuveMilan 0-1 65' Crolla #Ibra! Problemi al ginocchio sinistro, addirittura #Chiellini pro… - MattiaMelara__ : @maxcromax76 Ho letto oggi... problemi al ginocchio. Disastro, disastro. Il nostro top player. - apuntobracco : Dopo i vari problemi muscolari e il crack al ginocchio di giugno 2020, #Aguero sta facendo molta fatica a tornare a… - VinceJfc : @rb0638 @GeorgeSpalluto Ho avuto anche problemi al ginocchio -

... dopo aver sconfitto il Covid e lottato conmuscolari. Un vero bergamasco, che fa degli ostacoli un'opportunità: basti pensare che dopo il grave infortunio alal Genk ha iniziato ......game unito a un problema fisico che lo costringe a chiamare il medical timeout mette in...al secondo e sesto game che permettono allo statunitense di conquistare senza particolariil ...Infortunio per Ibrahimovic, tegola per il Milan: nel corso della gara contro la Juventus l'attaccante rossonero è uscito a causa di un infortunio. Problema al ginocchio per Ibrahimovic, che ha dovuto ...Infortunio per Zlatan Ibrahimovic nel secondo tempo di Juventus - Milan. Preoccupano le condizioni dell'attaccante svedese, costretto a uscire dal campo per un problema al ginocchio sinistro ...