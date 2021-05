Pagelle Genoa-Sassuolo 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 9 maggio 2021) Ledi1-2 con ie ildel match valido per la trentacinquesima giornata di. Vince e sogna la squadra di De Zerbi, che sbanca Marassi grazie ai gol di Berardi e Raspadori e si porta momentaneamente al settimo posto a discapito della Roma. Brutta sconfitta invece per i padroni di casa, che vedono sfumare punti importanti in ottica salvezza. A nulla serve il gran gol di Zappacosta nel finale. Di seguito iai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(3-5-2): Perin 6; Goldaniga 6, Zapata 6.5, Masiello 4.5; Ghiglione 6 (1’ st Shomurodov 6), Zajc 6 (30’ st Pjaca 6), Badelj 6, Behrami 6 (23’ st Cassata 5), Zappacosta 7; Pandev 5.5 (23’ st Rovella 6), ...

Advertising

sportface2016 : Pagelle #GenoaSassuolo 1-2, voti e tabellino #SerieA 2020/2021 - CalcioWeb : #GenoaSassuolo, le pagelle: la squadra di #DeZerbi è inarrestabile - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Sassuolo, il secondo tempo della sfida delle ore 12.30 (live) - charliemchouse : Genoa-Sassuolo, il secondo tempo della sfida delle ore 12.30 (live) - MondoPrimavera : #FiorentinaGenoa, le pagelle dei rossoblù ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 0 - 2 20 SASSUOLOOOOOOOOOOOO GOLLLLLLLL Rete di Berarrdi, ma che follia della difesa ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A fine primo tempo i neroverdi conducono il match per ...Le pagelle di Genoa-Sassuolo 1-2con i voti e il tabellino del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Vince e sogna la squadra di De Zerbi, che sbanca ...Le pagelle di Genoa-Sassuolo 1-2. Andrea CONSIGLI 6: voleva festeggiare la 400centesima presenza in Serie A con un clean sheet, ma la perla di Zappacosta glielo nega. Per il resto ...