Obesità e Covid | uomini più a rischio delle donne

L'Obesità è uno dei fattori di pericolo più alti di sviluppare una polmonite grave da Covid-19 e a correre maggiori rischi sono gli uomini rispetto alle donne. Gli uomini obesi hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi dell'infezione Covid-19 e di morire rispetto alle donne obese. A fare luce su questa rilevante differenza di genere

