New York, sparatoria a Times Square: ferita una bambina di 4 anni (Di domenica 9 maggio 2021) New York, una sparatoria a Times Square ferisce due donne e una bambina. Un uomo ha aperto il fuoco tra la folla: cosa è successo sabato sera. New York, sparatoria a Times Square (Getty Images)Times Square, New York. La piazza più famosa al mondo, nel cuore di Manhattan, non è sfuggito alla follia delle armi che sta invadendo sempre di più gli Stati Uniti d’America. Siamo intorno alle 17 ore locali (23 italiane), si avvicina il sabato sera e la zona è affollata quando all’improvviso un uomo apre il fuoco e comincia a sparare dopo un litigio con alcune persone. Spari tra la folla, ferite due donne e una bambina di 4 anni. Le passanti colpite dai ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) New, unaferisce due donne e una. Un uomo ha aperto il fuoco tra la folla: cosa è successo sabato sera. New(Getty Images), New. La piazza più famosa al mondo, nel cuore di Manhattan, non è sfuggito alla follia delle armi che sta invadendo sempre di più gli Stati Uniti d’America. Siamo intorno alle 17 ore locali (23 italiane), si avvicina il sabato sera e la zona è affollata quando all’improvviso un uomo apre il fuoco e comincia a sparare dopo un litigio con alcune persone. Spari tra la folla, ferite due donne e unadi 4. Le passanti colpite dai ...

