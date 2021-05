Le Crocs sono state definite le it shoes della pandemia Ma non è il momento di tornare sui nostri passi e rimontare sui tacchi?

(Di domenica 9 maggio 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è un indice che viene usato per misurare le grandi crisi economiche. Il lipstick index, l’indice del rossetto. Quando la curva delle vendite sale, vuol dire che la società sta soffrendo. Vuol dire che le donne stanno rinunciando a tanti medi o grandi lussi, ma combattono riservandosene uno piccolo. Almeno quello. Fu Leonard Lauder nel 2001 a inventarsi la formula: l’allora presidentefamosa multinazionale di bellezza Estée Lauder dimostrò che l’acquisto di un bene voluttuario di costo contenuto va a sostituirne altri che in quelnon ci possiamo permettere. Mi compro un rossetto nuovo che lascia una traccia colorata sulle mie giornate un po’ cupe e così penso meno ai desideri per ora irrealizzabili. Pare che nel tempo, cioè negli ultimi vent’anni, lo smalto per le unghie ...

Advertising

AliGhe86 : @CarolFeliciello @19ElenaMaria78 @scarlet47952566 @StarsDancer21 @alessandra345 @LenaMaylen1978 @ByMsVal Opinabile… - DUHHITSMEEEEE : @tittimiyy Ma le crocs sono le migliori ?? - PfPurpleguy : @nonlosoaiut2 sono le adidas più brutte mai viste secondo me, poi costano pure 500€ quando le crocs che sono pratic… - plmokwxqaz : mi si sono rotte le crocs.... - _westyrusty_ : @idkgeeliz Sono meglio le crocs -

Ultime Notizie dalla rete : Crocs sono

FashionNetwork.com IT

I clogstornati alla ribalta e per la primavera 2021 si mettono in mostra sia nella versione originale nordeuropea che nelle rivisitazioni deluxe dei più prestigiosi brand di moda. Non lein ...Clogs sovversive Palace SS21 I sandali uomo più comodi e cool della stagionequelli in collaborazione tra Palace e. Il famoso zoccolo di gomma è stato reinterpretato con una stampa ...I clogs tornano all’insegna di materiali pregiati e di dettagli. Ecco i zoccoli che non possono mancare nel tuo armadio per l'estate 2021.Calzature comode, collaborazioni e personalizzazioni divertenti hanno consentito al marchio americano di crescere del 64% nel primo trimestre, nonostante la pandemia.