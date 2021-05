In poche ore cinque maxi sbarchi a Lampedusa: sull'ultimo peschereccio 398 persone. Mille in totale (Di domenica 9 maggio 2021) Nuovo maxi sbarco a Lampedusa , il quinto consecutivo nel giro di poche ore . Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di ... Leggi su leggo (Di domenica 9 maggio 2021) Nuovosbarco a, il quinto consecutivo nel giro diore . Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di ...

Advertising

AntoVitiello : A Milanello il sostegno dei tifosi del #Milan a poche ore da #JuventusMilan @PietroMazzara @MilanNewsit - vaticannews_it : #9maggio Dal 2007 in Italia si celebra ogni 9 maggio il Giorno della Memoria per tutte le vittime del terrorismo. 4… - RaiNews : Tre morti in poche ore: dalla Val Pusteria, a Parma, a Campomarino in Molise - Agenzia_Ansa : Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore #ANSA - LucarellaAndrea : RT @AntoVitiello: A Milanello il sostegno dei tifosi del #Milan a poche ore da #JuventusMilan @PietroMazzara @MilanNewsit -