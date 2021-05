Highlights e gol Genoa-Sassuolo 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la trentacinquesima giornata di. Colpo esterno dei neroverdi, che ottengono i tre punti grazie alle reti di Raspadori e Berardi e mettono pressione alla Roma. Inutile il gol nel finale di uno scatenato Zappacosta. Ilperde e rinvia l’ipoteca sulla salvezza. Continua a sognare la squadra di De Zerbi. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE DEL MATCH GOL 0-1 (14? Raspadori) GOL 0-2 (66? Berardi) GOL 1-2 (85? Zappacosta) SportFace.

A nulla serve il grandi Zappacosta nel finale. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH GENOA (3 - 5 - 2) : Perin 6; Goldaniga 6, Zapata 6.5, Masiello 4.5;