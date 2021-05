Frittata di fave | la ricetta made in Sud col pecorino

Leggi su cityroma

(Di domenica 9 maggio 2021) Facile e veloce ladiche possiamo realizzare sia con quelle fresche che surgelate con l’aggiunte del romano sempre azzeccato.diVoglia di finger food veloci, ma saporiti? Perfetto, questa è lache fa al caso nostro, veloce e buona e soprattutto facile da portare per una bella scampagnata in queste prime giornate di cado oppure in spiaggia, sempre tenendo ben presenti i dispositivi di sicurezza anticovid. Lache sia di pasta, patate, verdure, è sempre un piatto graditissimo da tutti ed è un modo semplice per far mangiare le verdure o anche come in questo caso le, ai più piccoli, sempre un pò restii di fronte a questi alimenti.diti piacerebbe anche:Vellutata di ...