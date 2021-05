Vertice Ue Oporto | Draghi parla di vaccinazioni | riaperture e turismo

(Di sabato 8 maggio 2021) Le decisioni del summit portoghese sono state così sintetizzate dae von del Leyen. Il premier: 'Dapasso importante Ue su coordinamento mercato lavoro'. Von der Leyen: 'Approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023 L'articolo proviene da Firenze Post.

"La posizione del premier Draghi aldiha portato a conclusioni equilibrate e condivisibili: nell'ottica di superare la pandemia è interesse comune immunizzare in massa anche i Paesi ...Fuoriprogramma divertente nella conferenza stampa di Mario Draghi a conclusione deleuropeo di. 'Questo pavone ci accompagna da stamane', ha detto il premier sorridendo, riferendosi al verso dell'animale che ha più volte interrotto il suo discorso. 'Sente? ha risposto ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “La lotta alla disoccupazione e alle disuguaglianze deve essere la nuova bussola comunitaria dopo i passi avanti fatti per affrontare le conseguenze del Covid, e proprio in ...Anche il pavone portoghese ne ha abbastanza del coprifuoco. Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del premier Mario Draghi a Porto, a ...