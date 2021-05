Super League a carte bollate: Juve, Real e Barcellona l’ultimo, surreale presidio (Di sabato 8 maggio 2021) Il destino della Super League è ormai segnato da parecchi giorni, ma l’atteggiamento di Juve, Real Madrid e Barcellona continua a stupire La battaglia legale sul caos Super League sembra destinata a entrare nel vivo. Nove delle dodici società “carbonare” sono di fatto ormai ritornate nei ranghi: subiranno una modesta ammenda, sotto forma di donazioni e trattenute sui ricavi, ma hanno ottenuto il pieno perdono della UEFA e al contempo sono riconfluite nell’ECA. Il comunicato del massimo organismo calcistico continentale ufficializza l’armistizio, al pari delle parole del Presidente Ceferin sempre più distensive nei confronti dei ribelli. Non tutti, però, perché ci sono ancora tre club ancorati sulle loro posizioni e restii a ritrovare la retta via. Stupisce come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Il destino dellaè ormai segnato da parecchi giorni, ma l’atteggiamento diMadrid econtinua a stupire La battaglia legale sul caossembra destinata a entrare nel vivo. Nove delle dodici società “carbonare” sono di fatto ormai ritornate nei ranghi: subiranno una modesta ammenda, sotto forma di donazioni e trattenute sui ricavi, ma hanno ottenuto il pieno perdono della UEFA e al contempo sono riconfluite nell’ECA. Il comunicato del massimo organismo calcistico continentale ufficializza l’armistizio, al pari delle parole del Presidente Ceferin sempre più distensive nei confronti dei ribelli. Non tutti, però, perché ci sono ancora tre club ancorati sulle loro posizioni e restii a ritrovare la retta via. Stupisce come ...

