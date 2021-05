Raoul Casadei | eredità del maestro del liscio | figli e discepoli

(Di sabato 8 maggio 2021)si è spento due mesi fa a Cesena causa Covid: aveva ereditato l’orchestra che ora ha lasciato a Mirko(foto Facebook)È stato stroncato da Covid lo scorso 13 marzo il re delRauola 84 dopo un ricovero di circa 10 giorni nell’ospedale Casalini di Cesena. Ilera rimasto vittima di un grande focolaio famigliare che aveva colpito 14 persone su 15. Si era salvato solo Mirko, ilo, che già aveva ereditato la compagnia del padre. Unimportante non solo per il nome del padre ma anche perché è pronipote di Secondo, l’autore di Romagna mia. Suo padre infatti da lui ereditò l’orchestra. Aveva 17 anni quandoentrò nella banda dello zio negli ...

Advertising

BlobRai3 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: #blob a #Tuttoliscio su Rai3: puntata dedicata a #RaoulCasadei - BlobRai3 : RT @MontiFrancy82: #blob a “Tutto liscio” su Rai3: puntata dedicata a #RaoulCasadei - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Blob a “Tutto liscio” su Rai3 – Puntata dedicata a Raoul Casadei - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Blob a “Tutto liscio” su Rai3 – Puntata dedicata a Raoul Casadei - MontiFrancy82 : #blob a “Tutto liscio” su Rai3: puntata dedicata a #RaoulCasadei -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Casadei

il Resto del Carlino

Lorenzo Di Palma Attualità 20:00 domani oggi in onda 08 May Sabato 8 maggio, alle 20 su Rai3 , a quasi due mesi dalla scomparsa del re del liscio, Blob dedica auna puntata monografica che sarà un viaggio dagli esordi come collaboratore occasionale dello zio, Secondo, fino alle ultime apparizioni televisive. Dotato di una grande carica ...stato definito un mix tra Fela Kuti e, con un pizzico del cantautorato italiano che ascoltava da bambino durante i viaggi in auto con la famiglia. Thomas Fadimiluyi è nato a Rimini trentadue anni fa da padre nigeriano e ...Raoul Casadei si è spento due mesi fa a Cesena causa Covid: aveva ereditato l'orchestra che ora ha lasciato a Mirko ...AMELIA "Vai col liscio". Metti cinque artisti tutti amerini, metti una passione per la musica che ti brucia dentro e ti fa divertire come un bambino, metti una pandemia che ti costringe ...