Rai Report | Renzi denuncia e chiede il sequestro di tutte le immagini

E' stata presentata oggi, 8 maggio 2021, da Matteo Renzi, una denuncia contro ignoti e l'istanza di perquisizione e sequestro di tutte le immagini in possesso e mandate in onda dalla trasmissione di Rai 3 Report. Il verbale dell'esposto a firma del leader di Iv è relativo alla puntata di Report dello scorso 3 maggio L'articolo proviene da Firenze Post.

