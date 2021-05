Peschereccio Aliseo a Mazara. Timoniere: "Ci hanno sparato almeno 100 colpi" (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe Giacalone si lascia andare in un lungo abbraccio con i suoi familiari, sul suo braccio una fascia per coprire la ferita . E' arrivato a Mazara del Vallo il comandante , con i sette uomini ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe Giacalone si lascia andare in un lungo abbraccio con i suoi familiari, sul suo braccio una fascia per coprire la ferita . E' arrivato adel Vallo il comandante , con i sette uomini ...

