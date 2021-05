Matelica verso i playoff | biancorossi con un sogno chiamato Serie B

(Di sabato 8 maggio 2021)ai, non facile da pronosticare a inizio stagione. La squadra ha incamerato punti con continuità, forse troppi però i gol presi.vuole sognare, senza imporsi troppi limiti. Domenica la prima sfida con la Sambenedettese. Il campionato delLa formazione marchigiana ha centrato l’ingresso alla fase, in forza dei 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte), che ha equamente conquistato tra il girone di andata e quello di ritorno. Una continuità che ha certamente pagato gli sforzi della formazione di Colavitto, in una stagione pesantemente condizionata dalle dinamiche del Covid. I numeri messi in fila dainel corso del campionato, parlano di una squadra dalla buona propensione offensiva (59 gol all’attivo), piuttosto utile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matelica verso

il Resto del Carlino

Il comune di San Severino ha emesso inoltre un'ordinanza lo scorso 28 aprile, in cui si dispone il senso unico per chi proviene da Elcito e scendeCanfaito, dunque passando dadi fatto ......ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALTOBELLI DANIELE (AREZZO) per atto di violenzaun ... FANO) NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA) HRAIECH SABER (PADOVA) VOLPICELLI EMILIO () BAKAYOKO ...Visto che le nostre probabilità di vincere non sono altissime (credo attorno al 5%), facciamo un gioco. Inventiamo il nostro percorso bello o brutto, con epiloghi felici o tristi ...Il campionato di Serie C è finito e adesso mancano solo tre giorni all’inizio dei playoff, che verranno inaugurati con il primo turno della fase girone. Nel tabellone B si ...