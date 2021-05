Lazio, non solo Leiva: anche Andreas Pereira salta la Lazio (Di sabato 8 maggio 2021) Ammonizione pesante per Andreas Pereira, che sarà squalificato e salterà il match tra Lazio e Parma di mercoledì Altro giallo pesante in casa Lazio nel match contro la Fiorentina. Dopo l’ammonizione di Leiva, arriva anche quella di Andreas Pereira. E anche l’ex Manchester United era diffidato e salterà dunque per squalifica la sfida con il Parma, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico. Il centrocampista tornerà dunque a disposizione nella sfida contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Ammonizione pesante per, che sarà squalificato e salterà il match trae Parma di mercoledì Altro giallo pesante in casanel match contro la Fiorentina. Dopo l’ammonizione di, arrivaquella di. El’ex Mster United era diffidato e salterà dunque per squalifica la sfida con il Parma, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico. Il centrocampista tornerà dunque a disposizione nella sfida contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

