Guanto di sfida tra i prof. nella semifinale di Amici: Rudy Zerbi e la Celentano riscrivono Sincerità

nella semifinale di Amici dell'8 maggio c'è stato anche spazio per un Guanto di sfida speciale. Si è trattato dell'ultima manche della battaglia tra i professori. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da un alto, Lorella Cuccarini e Arisa dall'altro, si sono sfidati su un tema molto ricorrente in questa fortunata edizione serale del famoso talent. Infatti, le esibizioni dei professori s'ispiravano al mitico Perla Blu, locale immaginario, spesso citato da Rudy Zerbi.

