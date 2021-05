Giustizia: Reale (Anm), 'governo incapace di fare riforma, ok referendum ma no a controlli esterni' (4) (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Reale (Anm), 'governo incapace di fare riforma, ok referendum ma no a controlli esterni' (4)... - TV7Benevento : Giustizia: Reale (Anm), 'governo incapace di fare riforma, ok referendum ma no a controlli esterni' (2)... - cdghietta : RT @SMaurizi: dopo i file di #Snowden,il #Libe(Commissione Diritti Civili,Giustizia,Affari interni del Parlamento Europeo) aveva chiesto di… - Tramatlantico_ : Salvini ottimo, con un ref può solo spingere sulla riforma reale della Giustizia, Cartabia spazzareferendum per il… - RisatoNicola : RT @SMaurizi: dopo i file di #Snowden,il #Libe(Commissione Diritti Civili,Giustizia,Affari interni del Parlamento Europeo) aveva chiesto di… -