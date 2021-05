Firenze, a centinaia in piazza Santa Croce contro il coprifuoco. Il Comune: "Multe in arrivo" (Di sabato 8 maggio 2021) La manifestazione con balli in piazza fin dopo le 22 per contestare la regola del rientro a casa. Ma al vaglio dei vigili urbani ora ci sono le autorizzazioni e il mancato rispetto delle normative anti Covid. "Nessuno ha autorizzato una cosa del genere" Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 8 maggio 2021) La manifestazione con balli infin dopo le 22 per contestare la regola del rientro a casa. Ma al vaglio dei vigili urbani ora ci sono le autorizzazioni e il mancato rispetto delle normative anti Covid. "Nessuno ha autorizzato una cosa del genere"

JOYCEDlVlSlON : @nunziarusso4 @mostro15119736 Prima di essere Sindaco è stato Presidente della Provincia di Firenze. Ed entrambi s… - DanielTaylorLt : @tomasomontanari Tra quindici giorni ci potrebbe mandare i dati delle centinaia di morti che ci saranno a Firenze??… - iltirreno : La manifestazione con balli in piazza fin dopo le 22 per contestare il coprifuoco. Ma al vaglio dei vigili urbani o… - Ama_Lella : @DarioNardella fai talmente schifo come sindaco che io e altre centinaia siamo letteralmente SCAPPATI da Firenze!!… - GabTascioni : Stanotte a Milano, Firenze e Napoli sono state organizzate “proteste” contro il coprifuoco. Ecco, diciamo che anch… -