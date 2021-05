Filippo Ganna, signore del Po (di S. Gambino) (Di sabato 8 maggio 2021) Il campione del mondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) è la prima maglia rosa del 104mo Giro d’Italia. È questa la sentenza indiscutibile emersa dagli 8.800 del percorso torinese lungo le fin troppo affollate rive del Po. Alla fantascientifica media di 58,7 km, il verbanese, realizzando il tempo di 8’ 47?, ha inflitto più d’un secondo a chilometro ai suoi avversari. A completare un inaspettato trionfo azzurro è arrivato il secondo posto del mantovano Edoardo Affini (Jumbo Visma), staccato di 10?, che ha preceduto il compagno di squadra, il norvegese Tobias Foss, terzo a 13?. Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), quarto a 18?, è stato il migliore tra gli uomini di classifica. Dignitosa la prova di Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) che ha chiuso in 9’ 28? a 40 secondi dal vincitore ma a stretto contatto con i suoi principali avversari, tutti ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Il campione del mondo(Ineos Grenadiers) è la prima maglia rosa del 104mo Giro d’Italia. È questa la sentenza indiscutibile emersa dagli 8.800 del percorso torinese lungo le fin troppo affollate rive del Po. Alla fantascientifica media di 58,7 km, il verbanese, realizzando il tempo di 8’ 47?, ha inflitto più d’un secondo a chilometro ai suoi avversari. A completare un inaspettato trionfo azzurro è arrivato il secondo posto del mantovano Edoardo Affini (Jumbo Visma), staccato di 10?, che ha preceduto il compagno di squadra, il norvegese Tobias Foss, terzo a 13?. Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), quarto a 18?, è stato il migliore tra gli uomini di classifica. Dignitosa la prova di Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) che ha chiuso in 9’ 28? a 40 secondi dal vincitore ma a stretto contatto con i suoi principali avversari, tutti ...

